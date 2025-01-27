Вспомните вкус детства: как приготовить вкусный песочный пирог (видео)
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Великолепная выпечка на скорую руку
Песочное тесто довольно популярно среди хозяек, ведь оно достаточно бюджетное и просто готовится. В частности из песочного теста выходит замечательное печенье к чаю или же из него можно приготовить знакомый многим песочный пирог с вареньем.
Готовится выпечка просто и обязательно понравится близким. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_fil.anna_".
Как приготовить песочный пирог с вареньем
Ингредиенты на форму 20х26см:
- мука – 350 г;
- соль – щепотка;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- масло сливочное – 100 г;
- сахар – 125 г;
- ванильный сахар – 1 уп.;
- яйца – 1 шт.;
- варенье для начинки;
Способ приготовления
1.К муке добавить соль и разрыхлитель, перемешать.
2.Добавить холодное масло, порубить все вместе ножом.
3.Добавить сахар, ванильный сахар и яйцо, снова растереть в крошку.
4.Большую половину крошки высыпать в форму, застеленную пергаментом.
5. Выложить начинку и добавить вторую часть крошки.
6.Отправить в предварительно разогретую до 180° духовку на 35-40 минут.
7.Готовый пирог оставить в форме до полного охлаждения.
8.По желанию присыпать сахарной пудрой.