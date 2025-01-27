Вспомните вкус детства: как приготовить вкусный песочный пирог (видео)

Великолепная выпечка на скорую руку

Песочное тесто довольно популярно среди хозяек, ведь оно достаточно бюджетное и просто готовится. В частности из песочного теста выходит замечательное печенье к чаю или же из него можно приготовить знакомый многим песочный пирог с вареньем.

Готовится выпечка просто и обязательно понравится близким. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_fil.anna_".

Как приготовить песочный пирог с вареньем

Ингредиенты на форму 20х26см:

мука – 350 г;

соль – щепотка;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

масло сливочное – 100 г;

сахар – 125 г;

ванильный сахар – 1 уп.;

яйца – 1 шт.;

варенье для начинки;

Способ приготовления

1.К муке добавить соль и разрыхлитель, перемешать.

2.Добавить холодное масло, порубить все вместе ножом.

3.Добавить сахар, ванильный сахар и яйцо, снова растереть в крошку.

4.Большую половину крошки высыпать в форму, застеленную пергаментом.

5. Выложить начинку и добавить вторую часть крошки.

6.Отправить в предварительно разогретую до 180° духовку на 35-40 минут.

7.Готовый пирог оставить в форме до полного охлаждения.

8.По желанию присыпать сахарной пудрой.