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Вспомните вкус детства: как приготовить вкусный песочный пирог (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Простой, вкусный, рассыпчатый
Простой, вкусный, рассыпчатый. Фото instagram.com

Великолепная выпечка на скорую руку

Песочное тесто довольно популярно среди хозяек, ведь оно достаточно бюджетное и просто готовится. В частности из песочного теста выходит замечательное печенье к чаю или же из него можно приготовить знакомый многим песочный пирог с вареньем.

Готовится выпечка просто и обязательно понравится близким. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_fil.anna_".

Как приготовить песочный пирог с вареньем

Ингредиенты на форму 20х26см:

  • мука – 350 г;
  • соль – щепотка;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • масло сливочное – 100 г;
  • сахар – 125 г;
  • ванильный сахар – 1 уп.;
  • яйца – 1 шт.;
  • варенье для начинки;

Способ приготовления

1.К муке добавить соль и разрыхлитель, перемешать.

2.Добавить холодное масло, порубить все вместе ножом.

3.Добавить сахар, ванильный сахар и яйцо, снова растереть в крошку.

4.Большую половину крошки высыпать в форму, застеленную пергаментом.

5. Выложить начинку и добавить вторую часть крошки.

6.Отправить в предварительно разогретую до 180° духовку на 35-40 минут.

7.Готовый пирог оставить в форме до полного охлаждения.

8.По желанию присыпать сахарной пудрой.

Теги:
#Варенье #Готовим дома #Пиріг