Не миротворці й не спостерігачі: названо 3 місії іноземних військових в Україні після війни

Західні війська розгорнуть лише на запит українського уряду

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Іноземні військові після припинення вогню в Україні займуться відновленням сил оборони, безпекою повітряного простору та розмінуванням Чорного моря. План передбачає щонайменше три напрямки роботи багатонаціональних сил MNF-U (військовий компонент міжнародної "Коаліції охочих").

Про завдання західних військових в Україні повідомляє "Телеграф". Детальніше читайте в матеріалі: "Щоб знову полетіли пасажирські літаки: як війська 11 країн готуються до миру в Україні".

Багатонаціональні сили (Велика Британія, Франція, Бельгія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція та Туреччина) не виконуватимуть миротворчих функцій і не стежитимуть за дотриманням перемир’я. Їхня робота зосередиться на зміцненні української армії та забезпеченні безпеки в повітрі й на морі.

Відновлення та зміцнення української армії

Перший напрям – допомога у відновленні сил оборони України. Союзники ділитимуться досвідом у логістиці, роботі з обладнанням і підготовці бійців, допомагаючи розвивати та зміцнювати армію.

Військові MNF-U також проведуть спільні тренування з українськими захисниками, щоб навчитися діяти як єдине ціле. Мета цієї роботи – поставити Збройні сили України в якомога сильнішу позицію для стримування будь-якої майбутньої агресії з боку Росії.

Повітряні місії для безпеки українського неба

Другий компонент отримав назву Safer Ukrainian Skies – забезпечення безпечнішого повітряного простору України. Коаліція працюватиме разом із Повітряними силами України та використовуватиме авіацію країн-учасниць для виконання повітряних місій.

Для повітряних місій коаліція залучить авіацію країн-учасниць Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей напрям має надати Києву необхідні гарантії безпеки для відновлення авіаперельотів.

Розмінування Чорного моря та доступ до портів

Третє завдання – сприяння безпеці на морі, або Safer Seas. Фахівці посилять протидію мінній загрозі в Чорному морі, щоб пришвидшити розмінування та забезпечити безпечний і захищений прохід усіх суден, що прямують до українських портів і з них.

За задумом, ця робота допоможе підтримувати свободу судноплавства. Вона також створить умови для відновлення міжнародної торгівлі та економічного відновлення України.

Як повідомляв "Телеграф", журналіст Віталій Портников вважає, що Москва затягує переговори. Він називає продовження війни реалістичнішим сценарієм, ніж дипломатичну угоду.