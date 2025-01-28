У СРСР жінки зберігали у морозилці колготки: у чому суть дивного лайфхака

Сучасні тести показали, що такий спосіб був абсолютно марним

У Радянському Союзі жінки мали різні лайфаки, які зараз здаються досить дивними. Серед них була маленька хитрість — класти колготки у морозилку.

Варто зазначити, що зараз капронові колготки можна купити у звичайному магазині, а в СРСР вони були буквально на вагу золота. Тому жінки намагалися зберегти колготки цілими якнайдовше.

Вважалося, що якщо зберігати колготки в морозилці, то вони нібито стануть міцнішими і рідше рвуться. До речі, пізніше виник ще один спосіб. Необхідно було попередньо намочити колготки і лише потім відправляти їх у морозилку.

Вода нібито розтягує нитки нейлону, новий розмір при заморожуванні фіксується, а після того, як колготи відтануть, довжина нитки, що сформувалася, залишається незмінною.

Що цікаво, сучасні тести показали, що цей лайфхак насправді є марним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як дівчата робили манікюр у Радянському Союзі та скільки в салонах коштувала ця послуга. У ті часи ця процедура коштувала рівно стільки ж, скільки буханець хліба або літр молока, тобто був доступний багатьом.