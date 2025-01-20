Ніхто навіть не здогадувався: чому в СРСР каністри для бензину мали три ручки

Дехто ними користується і досі

В СРСР існувало багато дивних речей, які для багатьох стали повсякденністю, не виключенням стала і каністра для бензину з трьома ручками. Деякі люди і досі її використовують.

"Телеграф" розповість, чому в СРСР каністри мали три ручки і чи дійсно все питання було у зручності.

Зауважимо, що такі каністри сконструювали ще до початку Другої світової війни, на вимоги військових. Каністри мали вмішувати 20 л палива, важити не багато і мати таку конструкцію, щоб ємність несло кілька людей, якщо вона важка.

Саме так народилась ідея каністри з трьома ручками, яка важила 4 кг. Три ручки створені так: центральна для однієї людини і бокові для зручного перенесення двома людьми. Це дозволяло легко транспортувати як повні, так і порожні каністри.

До того ж каністра мала симетричну форму із заокругленими кутами, що робило її безпечнішою під час транспортування. Конструкція каністри створювала повітряний прошарок у верхній частині для компенсації змін об’єму рідини під впливом температури.

Каністри з трьома ручками винайшли у Німеччині, і лише після Другої світової вони з'явились в СРСР і їх почали масово виготовляти.

Наразі сучасні каністри схожі на ті, що були в СРСР, проте здебільшого не мають трьох ручок.

Вони забезпечують:

Зручність перенесення вдвох чи одній людині.

Розподіл ваги для легкого транспортування.

Можливість переносити дві порожні каністри однією рукою.

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