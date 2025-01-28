В СССР женщины хранили в морозилке колготки: в чем суть странного лайфхака

Современные тесты показали, что такой способ был абсолютно бесполезным

В Советском Союзе у женщин были различные лайфаки, которые сейчас кажутся довольно странными. Среди них была маленькая хитрость — класть колготки в морозилку.

Стоит отметить, что сейчас капроновые колготки можно купить в обычном магазине, а в СССР они были буквально на вес золота. Поэтому женщины старались сохранить колготки целыми как можно дольше.

Считалось, что если хранить колготки в морозилке, то они якобы станут прочнее и будут реже рваться. К слову, позже появился еще один метод. Необходимо было предварительно намочить колготки и только потом отправлять их в морозилку.

Вода якобы растягивает нити нейлона, новый размер при заморозке фиксируется, а после того, как колготы оттают, сформировавшаяся длина нити остается неизменной.

Что интересно, современные тесты показали, что данный лайфхак на самом деле является бесполезным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как девушки делали маникюр в Советском Союзе и сколько в салонах стоила эта услуга. В те времена эта процедура стоила ровно столько же, сколько буханка хлеба или литр молока, то есть была доступной многим.