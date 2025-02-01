Ракам – велика радість, Скорпіонам – незначні розчарування: гороскоп Таро на 2 лютого 2025 року

Для багатьох день буде дуже добрим

Другий день лютого для представників багатьох знаків Зодіаку буде сприятливим. Можна розслабитися, насолоджуватися життям та результатами своєї роботи. Але деяким знакам доведеться зіткнутися з якимись неприємностями чи небажаними змінами. Втім, не факт, що вони дадуть страшні наслідки.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 2 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — Колесо Фортуни

Назва карти говорить сама за себе, і цей день може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Телець — Вежа

Для Вас настав переломний момент, і найближчим часом у Ваше життя можуть прийти зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Близнюки — Лицар кубків

Цей лицар обіцяє романтичний настрій. Присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Рак — Шістка кубків

Ще одна назва цієї карти — Владика насолод, — і вона обіцяє вам радість, гармонію, веселощі та домашній затишок.

Лев — Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Багато обіцяє, правда? Карта прогнозує стабільність, добробут та успіх у справах. Насолоджуйтесь життям цього дня.

Діва — Король пентаклів

Ця карта вказує на успіх у професійній сфері. З’явився сприятливий момент для підбиття підсумків, аналізу виконаної роботи та отримання корисних уроків. Якщо у вас з’явиться бажання розпочати новий проєкт — сміливо дійте, удача на вашому боці. Однак не забувайте знаходити час для відпочинку та відновлення сил.

Терези — Лицар пентаклів

Ця карта обіцяє, що день буде спокійним, але продуктивним та успішним у фінансах. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети. Ухвалене у цей день рішення буде правильним.

Скорпіон — перевернута Трійка мечів

Ця карта ще називається Владика печалі. У прямому положенні вона попереджає про драму і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, трапиться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Стрілець — перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта не обіцяє нічого хорошого, але в перевернутому вигляді вона вказує на появу надії та позитивних змін. Збентеження і самообман залишаться в минулому, поступаючись місцем щирим почуттям, любові та турботі.

Козоріг — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Водолій — перевернутий Ієрофант

Можливо для Вас настав час змін. При чому Вам захочеться кинути виклик традиційним правилам та спробувати щось нове, експериментальне, ексцентричне. Не чіпляйтесь за старе, навчіться прислухатися до себе.

Риби — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що попереду у вас нові битви, — можливо, повернення старих проблем або справ, з якими Ви розпрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію.