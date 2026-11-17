Війни, ресурси й високі технології визначатимуть життя звичайних людей

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The Economist представив обкладинку The World Ahead 2027: угорі – світові лідери, унизу – звичайні люди, які долають наслідки криз. Між ними – війни, штучний інтелект, боротьба за ресурси та масові протести.

Десять головних тенденцій наступного року описав редактор The World Ahead 2027 Том Стендедж. The Economist не передбачає конкретні події на обкладинці – він візуалізує тенденції, які вже помітні наприкінці року. "Телеграф" проаналізував, що справдилось у попередні роки.

Політичні рішення та технологічні зрушення задають тон прогнозам на наступний рік

Трампу шукатимуть заміну, але він може стати агресивнішим: із початком боротьби за наступництво Дональд Трамп намагатиметься зберегти вплив і визначити власну політичну спадщину.

"Очікуйте більше президентських указів, судових суперечок, раптових перейменувань географічних об’єктів, грандіозних будівельних проєктів і військових авантюр, поки він люто намагатиметься зберегти свій вплив і сформувати свою спадщину", – заявив редактор The World Ahead Том Стендедж.

Наслідки війни з Іраном відчуватимуться весь рік. Вони змінюватимуть регіональну політику й енергетичні потоки, а дефіцит добрив загрожуватиме продовольчій безпеці.

2027-й очікують найспекотнішим за історію спостережень. Надзвичайно потужне Ель-Ніньйо принесе посухи, хвилі спеки, лісові пожежі та іншу екстремальну погоду.

Ризики розвитку ШІ посиляться. Борги компаній і непрозорі угоди підвищуватимуть ризик фінансового обвалу, а потужніші моделі сприятимуть новій хвилі кібератак, зростає негативна реакція.

Франція стане головним випробуванням для європейських правих популістів. Перемога Марін Ле Пен на президентських виборах загрожуватиме франко-німецькій співпраці в ЄС і посилить занепокоєння французькими державними фінансами.

Ринки облігацій тиснутимуть на уряди. Великі видатки, будівельний бум навколо ШІ та інфляція через дорожчу енергію підвищуватимуть вартість запозичень для багатих країн, бізнесу й домогосподарств.

Напруження навколо Тайваню — Китай готовий до активних дій. За наведеними виданням даними, Сі Цзіньпін визначив 2027 рік терміном готовності китайської армії до захоплення острова, водночас нові технології полегшують слабшим державам оборону від сильніших.

Препарати для схуднення змінюватимуть споживання. Люди після втрати ваги більше витрачатимуть на одяг, косметику й фітнес, а фармкомпанії активніше цікавитимуться засобами для продовження життя.

Космічні запуски дешевшатимуть. Регулярні запуски супутників на Starship від SpaceX і повторне використання прискорювачів китайськими компаніями відкриватимуть шлях до приватних станцій та орбітальних дата-центрів.

Голлівуд знову перезапускатиме відомі франшизи. Повернення "Зоряних війн", "Месників" і нового Джеймса Бонда відбуватиметься на тлі конкуренції з малобюджетними фільмами авторів YouTube.

Що було у 2024

Серед підтверджених прогнозів журналу були зростання кліматичних ризиків і боротьба за ресурси

Обкладинка The Economist на 2024 рік точно відобразила головні світові тенденції, зокрема повернення Дональда Трампа до влади у США. Його перемога в листопаді 2024 року вплинула на зовнішню політику США, підтримку України та відносини з європейськими союзниками.

Журнал передбачив затяжну війну та залежність підтримки України від результатів виборів у США. Конфлікт на Близькому Сході розширився, напруженість між США та Китаєм зросла, а ШІ став важливим напрямом технологічної конкуренції.

Серед інших прогнозів, які підтвердилися, — зростання кліматичних ризиків і боротьба за критично важливі ресурси, зокрема літій, мідь та нікель.

Водночас журнал не передбачив низки конкретних подій, серед яких падіння режиму Башара Асада в Сирії та залучення північнокорейських військових до війни проти України.

Що було у 2025

Обкладинка The Economist на 2025 рік окреслила тенденції, що визначали порядок денний

У прогнозі The Economist на 2025 рік справдилися очікування щодо повернення Дональда Трампа до Білого дому, загострення торговельного протистояння між США та Китаєм, геополітичної нестабільності, зростання оборонних витрат і розвитку штучного інтелекту. Деякі прогнози справдилися лише частково, а інші залишилися припущеннями.

Штучний інтелект не втратив інтересу інвесторів, як побоювався The Economist, а продовжив стрімко розвиватися. Водночас не всі передбачення справдилися буквально: глобальної пандемії чи руйнівної сонячної бурі, згаданих серед можливих "диких карт", у 2025 році не сталося.

Що було у 2026

Обкладинки The Economist радше окреслюють тенденції, ніж передбачають конкретні події

На середину листопада прогноз справдився частково. Війна Росії проти України та локальні конфлікти в Судані та М'янмі тривають. Європа збільшила оборонні видатки і намагається втримати союз із США. Як і передбачали журналісти, інвестиції в ШІ зростають, але ростуть і побоювання, що він замінить частину професій — кілька хвиль масових звільнень тому підтвердження.

Журналісти прогнозували доступніші таблетки для схуднення, що справдилось частково, а також передбачили проведення чемпіонату світу з футболу у США, Канаді та Мексиці.

Наразі не справдились прогнози щодо кризи на ринку держоблігацій, переділ сфер впливу між США, Китаєм і Росією, та максимуму викидів в атмосферу.

Як повідомляв "Телеграф", прийдешня зима в Україні не очікується такою, як попередня. Водночас в Україні можливі короткі похолодання. Зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за середню.

Це важливо в контексті чотирьох можливих сценаріїв зими. У них тривалі відключення електрики можуть поєднуватися зі зупинкою опалення й водопостачання.