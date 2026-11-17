Для соціально вразливих позичальників просять передбачити особливий порядок реструктуризації

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В Україні пропонують запровадити державну програму повного або часткового списання кредитних боргів для громадян, які через війну опинилися у скрутному становищі. Допомогу передбачають для тих, хто документально підтвердить фінансові труднощі та не має змоги виконувати кредитні зобов’язання.

Ініціювати таку програму просять автори петиції на сайті Кабінету міністрів України. Звернення стосується заборгованості перед банками та мікрофінансовими організаціями під час воєнного стану.

Кому пропонують допомогти з боргами

У зверненні пояснюють потребу в програмі наслідками повномасштабної війни: втратою роботи, житла й стабільного доходу, вимушеним переїздом та необхідністю утримувати дітей і допомагати близьким. За словами авторів, частина громадян брала позики, щоб оплатити найнеобхідніше – їжу, житло, лікування та комунальні послуги.

Особливо вразливими у петиції називають малозабезпечені сім’ї, одиноких батьків, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які втратили роботу або житло, а також родини військовослужбовців. Для соціально вразливих категорій пропонують окремий порядок реструктуризації кредитів.

"Ми не закликаємо до безвідповідального ставлення до фінансових зобов’язань. Ми просимо державу звернути увагу на людей, які опинилися у борговій пастці не через бажання жити за чужий рахунок, а через надзвичайні обставини, спричинені війною", – наголошують автори петиції.

Які суми за кредитами просять списати

Окремий пункт звернення – списання відсотків, штрафів, пені та інших нарахувань за кредитами, що виникли або накопичилися в період воєнного стану. Цей механізм пропонують передбачити з урахуванням чинного законодавства.

Також автори просять розробити механізм часткового або повного списання основної суми боргу. Його адресують громадянам, які не мають можливості повернути кредит через втрату доходу, житла, роботи, стан здоров’я чи інші обставини.

У зверненні окремо порушують питання основної суми позики та відсотків, штрафів і пені Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ще одна вимога – обмежити подальше нарахування надмірних відсотків за простроченими кредитами. Мета цієї пропозиції – унеможливити ситуації, коли загальна заборгованість стає в рази більшою за початкову суму позики.

Який захист позичальників передбачає звернення

Автори петиції описують проблему накопичення боргів: відсотки збільшують суму до сплати, а старі кредити люди перекривають новими. Щоб захист позичальників діяв для різних кредиторів, у зверненні пропонують встановити єдині правила для банків, фінансових компаній та МФО.

Окремо просять забезпечити захист громадян від незаконного психологічного тиску, погроз, залякування та неправомірних дій під час стягнення заборгованості. Для реалізації запропонованих заходів автори звертаються з проханням розглянути питання на державному рівні та ініціювати відповідні законодавчі зміни.

Для розгляду петиції Кабміном вона має набрати 25 тисяч підписів. Станом на момент публікації матеріалу її підтримали 6 осіб. До кінця збору підписів залишився 91 день.

Важливо! Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно читайте у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити"

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