Зміну меж регіонів нардеп пов’язує з міжнародними гарантіями та конституційною процедурою

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Україна могла б розглянути адміністративну передачу Краматорська та Слов’янська з Донецької до Дніпропетровської області, якщо це зупинить Росію на лінії зіткнення. За такого варіанта міста залишаться українськими.

Детальніше читайте в інтерв'ю "Телеграфу" народного депутата від фракції "Батьківщина", члена комітету з нацбезпеки і оборони Вадима Івченка: Великої реформи ТЦК не чекайте, але зміни в мобілізації будуть: в Раді розповіли, що буде з ухилянтами і СЗЧ

"Земля ж залишиться у нас. Як вона називається: частина Донецької області чи збільшена Дніпропетровська – хіба так важливо? Вона наша! Якщо це зупинить Росію на лінії зіткнення, то чому не розглядати такі варіанти?" – пояснив Івченко свою позицію.

За його оцінкою, відповідні зміни до Конституції потребуватимуть трьох сесій парламенту. За прискореного розгляду – навіть двох, тобто до осені наступного року.

Івченко не очікує прогресу в мирному врегулюванні до березня Джерело: facebook.com/vadym1ivchenkо

Оскільки під час воєнного стану Конституцію змінювати не можна, Івченко описав таку послідовність за умови домовленостей керівництва держави: міжнародні гарантії, скасування воєнного стану, оголошення виборів і зміни законодавства. Паралельно розглядатимуть інші узгоджені питання, зокрема щодо мови та церкви.

Однак прогресу у мирному врегулюванні до березня Івченко не очікує: на його думку, Росія використовує зиму й удари по світлу та теплу в Києві для тиску. За його оцінкою, практичні кроки можуть бути у березні-квітні.

"І якщо ми до цього моменту вистоїмо, то, можливо, в березні-квітні будуть якісь практичні кроки. В тому числі, свою справу роблять наші активні удари по їхній нафтовій інфраструктурі, логістиці. У нас крилаті ракети вже летять на тисячу кілометрів", - каже нардеп.

Що відомо про ідею зміни адміністративних кордонів

За даними The Economist та The Telegraph, американські перемовники в Абу-Дабі запропонували змінити на карті адміністративні межі Донецької та Луганської областей під фактичну лінію фронту. Це дозволило б Росії формально оголосити про захоплення всього Донбасу без реальної здачі українських міст. Україна категорично відхилила пропозицію, у Москві також поставилися до неї негативно.