Ракам — большая радость, Скорпионам — незначительные разочарования: гороскоп Таро на 2 февраля 2025 года

Для многих день будет очень хорошим

Второй день февраля для представителей многих знаков Зодиака будет благоприятным днем. Можно расслабиться, наслаждаться жизнью и результатами своей работы. Но у некоторым знакам придется столкнуться с какими-то неприятностями или нежеланными переменами. Впрочем, не факт, что они принесут страшные последствия.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 2 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — Колесо Фортуны

Название карты говорит само за себя, и этот день может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Телец — Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Близнецы — Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает романтическое настроение. Посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Рак — Шестерка кубков

Еще одно название этой карты, — Владыка наслаждений, — и она обещает вам радость, гармонию, веселье и домашний уют.

Лев — Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в этот день.

Дева — Король пентаклей

Эта карта указывает на успех в профессиональной сфере. Появился благоприятный момент для подведения итогов, анализа проделанной работы и извлечения полезных уроков. Если у вас появится желание начать новый проект — смело действуйте, удача на вашей стороне. Однако не забывайте находить время для отдыха и восстановления сил.

Весы — Рыцарь пентаклей

Эта карта обещает, что день будет спокойным, но продуктивным и успешным в финансах. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей. Принятое в этот день решение будет правильным.

Скорпион — перевернутая Тройка мечей

Это карта еще называется Владыка печали. В прямом положении она предупреждает о драме и серьезных разочарованиях, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Стрелец — перевернутая Луна

В обычном положении эта карта не сулит ничего хорошего, но в перевернутом виде она указывает на появление надежды и положительных изменений. Смятение и самообман останутся в прошлом, уступая место искренним чувствам, любви и заботе.

Козерог — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Водолей — перевернутый Иерофант

Возможно для Вас пришло время перемен. При чем Вам захочется бросить вызов традиционным правилам и попробовать что-то новое, экспериментальное, эксцентричное. Не цепляйтесь за старое, научитесь прислушиваться к себе.

Рыбы — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что впереди у вас новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию.