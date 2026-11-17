Приємні знижки діють на мелену каву та каву в зернах Dallmayr Prodomo

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В українських супермаркетах покупці можуть знайти чимало вигідних пропозицій на популярні продукти, зокрема й каву. Деякі знижки дозволяють заощадити понад 150 гривень на одній упаковці.

Як повідомляє "Телеграф", в "АТБ" знизили ціни на мелену та зернову каву Dallmayr Prodomo. Акція завершується вже 17 листопада, тож у покупців залишився лише один день, щоб придбати її зі знижкою 23%.

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Скільки коштує кава Dallmayr Prodomo в "АТБ"

Покупці можуть вибрати один із двох варіантів кави вагою 500 грамів. Мелена Dallmayr Prodomo подешевшала з 650 до 495,90 грн. Таким чином, на одній пачці вдасться заощадити 154,10 грн.

Кава в зернах також продається зі знижкою. Її ціна впала з 655 до 499,90 грн, тобто покупці заплатять на 155,10 грн менше.

Якщо придбати обидві упаковки, загальна вартість становитиме 995,80 грн замість 1305 грн. Різниця — 309,20 грн, а загальна вага покупки — один кілограм.

Обидві акційні позиції продають у пачках по 500 г

Отже, тим, хто планував поповнити запаси кави, варто звернути увагу на цю пропозицію. Однак поспішити доведеться: зазначені акційні ціни діють лише до 17 листопада.