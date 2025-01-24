Україна без Криму і не тільки. Литва потрапила у гучний скандал з мапами в атласі світу

Посольство України вживає всі необхідні заходи

У Литві в одному з книжкових магазинів продають атласи, які відображають неправильну мапу України. На ній держава намальована без Криму та тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє посольство України у Литві. Зазначається, що вищевказані атласи можна придбати у магазинах "Knygų pasaulis".

"Продаж такої продукції є не тільки порушенням основоположних принципів міжнародного права, але й сприяє легітимізації злочинної військової агресії Росії проти України, поширенню дезінформації та введенню в оману споживачів. Це підриває принципи територіальної цілісності та суверенітету, які є керівними для міжнародного порядку та незмінно підтримуються Литовською Республікою, а також демократичною світовою спільнотою", — йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що вживають всі необхідні заходи для припинення продажу атласів з неправильною картою України. А також намагаються запобігти постачанню інших матеріалів, які містять викривлену інформацію про територіальну цілісність суверенної держави.

"Ми висловлюємо щиру подяку керівництву Литовської Республіки та громадянському суспільству за принципову чітку позицію та активні дії, спрямовані на боротьбу з поширенням дезінформації та російської пропаганди", — додали у відомстві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у книжковому кафе "Сенс" у Києві спалахнув скандал через російську мову.