Спекулируют на страданиях украинцев: в сети раскритиковали кампанию в поддержку росСМИ (видео)

В Берлине показали тяжелые кадры из Украины, чтобы рассказать о "страдающих россиянах"

Немецкое агентство Lure Berlin решило провести рекламную кампанию для издания Медуза. В нем рассказывали о "страдающих в изгнании россиянах" и при этом показывали фотографии украинцев, хоронящих своих близких после российских обстрелов.

Изначально пост был обнародован на странице агентства в Instagram, однако к настоящему времени он удален из-за большого количества гневных комментариев. Стоит отметить, что кампания была проведена для российского издания абсолютно бесплатно.

Хотя сообщение в соцсетях было удалено, но само видео осталось на их сайте.

Тем временем украинский аналитик Виктория Фешак в соцсети X отметила, что этот ролик крутили в кинотеатрах.

"Пошла я в кино на Babygirl в Берлине и увидела то, чего не ожидала. А увидела кадры взрывов в Украине, г-на Ярослава Базилевича на похоронах своей семьи, другие травматические события украинцев, которые без оцепенения невозможно смотреть. И знаете, что это было? Это была проклятая реклама российского медиа – всем вам известной Медузы", — написала она.

При этом она добавила, что кампания оказалась очень масштабной, с 800 проведенными интервью, билбордами по всей Европе и с рекламой перед фильмами в кинотеатрах.

Это действительно написано на сайте компании

Позже в МИД Украины назвали эту кампанию "маркетинговым цинизмом" и лицемерием.

Издание "Медуза" работает за границей после того, как в России ее объявили "иностранным агентом", оно поддерживает свою деятельность за счет краудфандинга.

Впрочем, литовское издание Vakary ekspresas в 2024 году обнародовало масштабный материал, в котором привело доказательства того, что "Медуза" распространяет российские нарративы, легитимизирует захват украинской территории, обвиняет Запад в войне, приуменьшает масштабы жертв российской агрессии и т.д.

Весьма показательное заглавие материала "независимого СМИ"

Как сообщалось ранее, в Литве произошел скандал из-за того, что в одном из книжных магазинов нашли атлас, в котором Украину показали без части территорий.