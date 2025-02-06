Левам – повернення старих проблем, Тельцям – справедливість: гороскоп Таро на 7 лютого 2025 року

Не забувайте, що навіть найскладніший день можна прожити з користю

7 лютого деякі знаки можуть розраховувати на позитивні зміни, а для інших можливі випробування, які вимагатимуть витримки та терпіння. Хоч би що приготував цей день, головне – діяти обдумано і не піддаватися емоціям.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 7 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають одразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього дня ще не визначено для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Телець — Правосуддя

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. Вам пощастить знайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Близнюки — Верховна жриця

Цього дня можуть статися зміни, на які Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним і уважним.

Рак — Дев’ятка мечів

Ви можете зіткнутися з напливом провини та відчаю, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Лев — перевернуте Колесо Фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти докладені старання.

Діва — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні карта попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша друга половинка може дістатися іншому.

Терези — Король кубків

Це надзвичайно хороша карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що сьогодні Ви зустрінете когось особливого.

Скорпіон — перевернутий Туз мечів

У своєму звичайному положенні карта пророкує тріумф і перемогу, але в перевернутому вигляді її сенс змінюється на зворотний, меч з переможного стає пронизливим. Вона попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем зі здоров’ям.

Стрілець — перевернутий Туз кубків

Зустрічі долі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що в п’ятницю на Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Козоріг — Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібний перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, влаштуйте собі відпочинок від гаджетів, — це піде на користь.

Водолій — Імператор

Якщо у вас була якась важлива справа, яку ви відкладали і сумнівалися, що зможете вирішити її, — зараз саме час взятися за неї, адже Імператор обіцяє, що у вас вийде все, за що б ви не взялися.

Риби — Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнавати або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Карта рекомендує прислухатися до порад цього дня. Вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.