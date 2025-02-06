Львам — возвращение старых проблем, Тельцам — справедливость: гороскоп Таро на 7 февраля 2025 года

Не забывайте, что даже самый сложный день можно прожить с пользой

7 февраля некоторые знаки могут рассчитывать на положительные перемены, а для других возможны испытания, которые потребуют выдержки и терпения. Что бы ни приготовил этот день, главное – действовать обдуманно и не поддаваться эмоциям.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 7 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Телец — Правосудие

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Близнецы — Верховная жрица

В этот день могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Рак — Девятка мечей

Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Лев — перевернутое Колесо Фортуны

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Дева — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша вторая половинка могут достаться другому.

Весы — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.

Скорпион — перевернутый Туз мечей

В своем обычном положении карта пророчит триумф и победу, но в перевернутом виде ее смысл меняется на обратный, меч с победного становится пронзающим. Она предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Стрелец — перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что в пятницу Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Козерог — Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, устройте себе отдых от гаджетов, — это пойдет на пользу.

Водолей — Император

Если у вас было какое-то важное дело, которое вы откладывали и сомневались, что сможете решить его, — сейчас самое время за него взяться, ведь Император обещает, что у вас получится все, за что бы вы не взялись.

Рыбы — Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Карта рекомендует прислушиваться к советам в этот день. Они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.