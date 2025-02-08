Разница более 45 гривен. Где сейчас можно купить самые дешевые яйца в Украине

Зимой цены на яйця традиционно возрастают

Практически ни одна базовая продуктовая корзина не обходится без куриных яиц, цена на которые после Нового года неожиданно для многих откатилась назад. Сегодня средняя стоимость десятка яиц состаляет от 60 до 70 гривен.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии УНИАН заявил о том, что до конца зимы рост цен на яйца в Украине не прогнозируется. При этом за несколько недель до Пасхи, которая в этом году наступит 20 апреля, стоимость яиц может начать резко расти. Такая тенденция наблюдается перед всеми большими праздниками.

Какая же минимальная стоимость яиц наблюдается в начале февраля и сколько они стоят в популярных украинских супермаркетах, разбирался "Телеграф".

Стоит заметить, что мы учитывали исключительно цены за "десяток". Интересно, что если сравнивать самое дорогое и дешевое предложение, то разница между ними будет составлять более 6 гривен.

Где дешевле всего можно приобрести куриные яйца

По данным сайта "Минфин", самые дорогие яйца продаются в Megamarket и Auchan — здесь за них просят 68 гривен 20 копеек (ТМ "Ясенсвіт"). Дешевле всего яйца этой марки можно купить в супермаркете Novus — 64,99 гривен.

Яйца ТМ "Квочка" в Novus продаются за 56,99 гривен, а в Auchan — за 64,20 гривен.

Тем временем в супермаркете "АТБ" самое дешевое предложение за десяток яиц есть от ТМ "Своя линия" и стоят они 52,90. По состоянию на 8 февраля самые дорогие яйца здесь стоят 64,40 гривен.

Это предложение от ТМ "Ясенсвіт". Заявлено, что яйца очень крупные — "настоящие великаны" высшей категории.

В супермаркете "Фора" самое дешевые яйца стоят 52,90 гривен от ТМ "Зірковий вибір". Самая же дорогая позиция — это яйца от ТМ "Ясенсвіт" отборные за 83, 90гривен.

В супермаркете "Сильпо" самые дешевые яйца стоят 46,99 (ТМ "Квочка"), а самые дорогие — 99 гривен (ТМ "Шаничі").

Итак, среди рассмотренных цен в разных магазинах Украины, дешевле всего десяток яйц можно приобрести в "АТБ" и "Форе" за 52,90 гривен. Если сравнивать самое дорогое и дешевое предложение, то разница между ними может составлять более 45 гривен.

Напомним, мы писали о том, где можно сейчас приобрести самую дешевую гречку. Среди рассмотренных цен в разных магазинах Украины, дешевле всего 1 килограмм гречки можно приобрести у Auchan за 27,90 гривны. Если сравнивать самое дорогое и дешевое предложение, то разница между ними будет 12,1 гривны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему молоко в Польше имеет более низкую цену, чем в Украине.