Зазирніть у свої шафи: в Україні продають легендарний будильник за чималі гроші

Річ і досі надійно будить власника

В Україні виставлено на продаж раритетний механічний будильник "Витязь" радянського виробництва 1960-1970-х років. Він в робочому стані.

Про це стало відомо з оголошення на сайті з купівлі-продажу. Цей добре збережений пристрій пропонується за ціну 1050 гривень.

Будильник виконаний у пластиковому корпусі зі скляним покриттям та металевими елементами. Попри свій поважний вік, годинник перебуває в чудовому робочому стані — справно відраховує час та виконує свою головну функцію — надійно будить власника.

Механізм повністю справний: чітко тікає та дзвонить у встановлений час. На корпусі помітні незначні потертості, що є природним для виробу такого віку, проте це жодним чином не впливає на його функціональність.

Цей будильник "Витязь" — не просто годинник, а справжній раритет, який поєднує в собі історичну цінність та практичність, адже навіть після десятиліть служби він готовий і далі вірно допомагати своєму новому власнику прокидатися вчасно щоранку.

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