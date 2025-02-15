Раритетну камеру з СРСР продають за 28,5 тисяч гривень (фото)

Цю камеру використовували в автомобільній інспекції СРСР

На одному з українських аукціонів виставили унікальний лот – радянську камеру "Селена", яку використовували для фіксації порушень правил дорожнього руху. На момент написання матеріалу на неї ще не зробили жодної ставки, а стартова ціна становить 28 500 гривень.

Як зазначено в описі лота на сайті "Violity", "Селена" була створена для потреб Державної автомобільної інспекції СРСР. Її встановлювали стаціонарно або на службові авто для фіксації перевищення швидкості та інших порушень.

Придбати раритет можна й одразу – за 29 000 гривень.

Камера має автоматичну експозицію, електропривод для перемотування плівки, а також функцію запису службової інформації прямо на кадр.

У комплекті з камерою йдуть два об’єктиви – "Юпітер-38" 4/75 та "Юпітер-39" 5,6/135, а також спеціальні касети для плівки.

Продавець зазначає, що пристрій не був у реставрації, однак зберігся в хорошому стані, хоч і має незначні пошкодження. Серед таких — затертості, деформація деяких деталей.

Завершення торгів заплановане на 15 лютого. Охочі придбати унікальну фототехніку можуть взяти участь в аукціоні або скористатися опцією "Купити зараз".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на продаж в Україні виставили раритетний дитячий візок, виготовлений у 1960-их роках.