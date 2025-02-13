У київському ЦУМі продають каблучку за мільйон гривень. Чим вона особлива

Ювелірний виріб належить до особливої колекції

У київському ЦУМі виставили на продаж каблучку з діамантом вартістю 1 мільйон 48 тисяч гривень. Прикраса виготовлена з білого золота та має у центрі великий прозорий діамант вагою понад 5 каратів.

Камінь у каблучці особливий – він вирощений у лабораторії та має ідеально прозорий, безбарвний колір без жодних домішок. Про це повідомляє один з київських телеграм-каналів, демонструючи відповідне відео.

Автор відео наголошує, що даремно показав це перед 14 лютого — Днем святого Валентина.

Ювелірний виріб належить до особливої колекції mono. Загальна вага каблучки становить майже 3 грами. Покупці можуть замовити прикрасу будь-якого розміру, а також обрати інший розмір діаманта – такі зміни майстри виконають протягом 10 днів.

До каблучки додається спеціальний сертифікат, який підтверджує якість та характеристики діаманта. Магазин доставить прикрасу безкоштовно та запакує її в урочисту упаковку.

Варто зазначити, що вирощені діаманти за своїми фізичними та хімічними властивостями не відрізняються від натуральних каменів. Єдина відмінність полягає у походженні – їх створюють у лабораторних умовах, що робить коштовності більш екологічними та доступнішими порівняно з видобутими діамантами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають букет квітів за космічною ціною. Його вартість складає 111 899 гривень.