Загляньте в свои шкафы: в Украине продают легендарный будильник за немалые деньги

Дело до сих пор надежно будит владельца

В Украине выставлен на продажу раритетный механический будильник "Витязь" советского производства 1960-1970-х годов. Он находится в рабочем состоянии.

Об этом стало известно из объявления на сайте по купле-продаже. Это хорошо сохраненное устройство предлагается по цене 1050 гривен.

Будильник выполнен в пластиковом корпусе со стеклянным покрытием и металлическими элементами. Несмотря на свой почтенный возраст, часы находятся в отличном рабочем состоянии — исправно отсчитывают время и выполняют свою главную функцию — надежно пробуждает владельца.

Механизм полностью исправен: четко убегает и звонит в установленное время. На корпусе заметны незначительные потертости, что естественно для изделия такого возраста, однако это никоим образом не влияет на его функциональность.

Этот будильник "Витязь" — не просто часы, а настоящий раритет, сочетающий в себе историческую ценность и практичность, ведь даже после десятилетий службы он готов и дальше верно помогать своему новому владельцу просыпаться вовремя каждое утро.

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