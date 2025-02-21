"Як будка від Бобіка": мережа вибухнула жартами про хостел для квадроберів

Ще й ціна захмарна

На популярному сайті безкоштовних оголошень мешканцям Кривого Рогу пропонують орендувати незвичайний хостел з "особливими умовами проживання". Річ у тім, що він створений спеціально для квадроберів.

"Якщо Вам потрібно створити абсолютні умови для контенту, ми надамо Вам цю можливість", — зазначено в оголошенні. Про це пише Перший криворізький.

Вартість проживання в хостелі для квадроберів складає 1500 гривень за добу, що значно перевищує середні ціни на інші варіанти житла в місті.

Для порівняння, звичайні хостели Кривого Рогу пропонують:

койко-місце – від 95 до 400 гривень за добу;

окрему кімнату – 700 гривень за добу.

Довідка: квадроберами називають переважно підлітків, які імітують поведінку та звички тварин. Це явище розглядають як субкультуру.

Реакція користувачів соцмереж

Новина про створення спеціалізованого хостела для представників цієї субкультури викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Більшість коментаторів висловили критичне ставлення до ініціативи.

"Особливі умови — це килимок на підлозі, миска і лоток", — іронізує користувачка Олена. "А коли вже відкриють з ними зоопарк?" — додає Ingvar.

Деякі коментатори особливо іронізують: "У мене у дворі будка залишилася від Бобіка, здам недорого", — пише Сергій.

"А що там із сніданками для квадроберів?", — цікавиться користувач Олексій.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі мати придумала, як не загубити дітей у ТЦ. Ось звідки беруться квадробери, жартують у соцмережах.