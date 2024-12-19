Свято Вертепу виходить на новий рівень: у Харкові квадробери та хобіхорсери проведуть батл

Українці відреагували емоційно

Різдвяні традиції виходять на новий рівень. У Харкові на різдвяному фестивалі виступатимуть квадробери і хобіхорсери.

Про це повідомляють місцеві видання. Там зазначили, що захід проводить Харківський державний академічний театр ляльок імені В.А. Афанасьєва спільно з Art Area ДК.

Протягом 21-22 грудня пройдуть багато заходів під назвою "Вертем.Схід 2024". Серед них буде "Балаган-party. Квадробери vs хобіхорсери".

Що саме буде відбуватись на цьому заході невідомо. Адже на сторінках організаторів ніякої детальної інформації немає.

Хто такі квадобери та хобіхорсери

Квадробери — це люди, а частіше підлітки, що наслідують поведінку тварин. Так звана квадробіка — це вид спорту, що виник у Японії. Під час змагань учасники пересуваються навкарачки як тварини. Тренд почав стрімко набирати популярності в усьому світі, зокрема і в Україні. Квадробери на обличчі носять маску, на руках рукавички у формі лапок, а позаду причеплений штучний хвіст. До слова, у центрі Львова квадробер налякав собаку.

Хобіхорсери — своєю чергою, імітують коней, використовуючи дерев’яні палиці з прикріпленими кінськими головами, виконують різноманітні вправи та стрибки у стилі верхової їзди.

Хоча обидва заняття пов’язані з імітацією тварин, однак вони сильно відрізняються одне від одного. Квадробери фокусуються на рухах і поведінці тварин, тоді як хобіхорсери більше зосереджені на естетиці та костюмах.

Реакція українців

Новина швидко розлетілась телеграм-каналами про цей захід. Люди почали залишати у коментарях свої думки.

Одні писали, що в країні йде війна і влаштовувати такі дійства неприйнятно. Інші вважають, що це "схоже на шизофренію".

Раніше "Телеграф" писав, що промова Порошенко "до мурах" підірвала мережу.