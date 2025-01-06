Ось звідки беруться квадробери: у Дніпрі мати придумала, як не загубити дітей у ТЦ (відео)

Багатодітна мати вигадала як не загубити дітей у людному місці

У Дніпрі помітили незвичну картину. Там багатодітна жінка прив’язала дітей до себе, щоби вони не загубилися.

У мережі вже почали жартувати з цього приводу про квадроберів. Відеозапис спочатку був оприлюднений користувачем lerochka.__ на ресурсі TikTok.

Вона вказала, що побачила цю картину у торговому центрі Аполло.

У мережі вже почали жартувати, що так діти стають квадроберами, а інші зазначили, що це непоганий варіант для матері трьох дітей.

Деякі користувачі також вказали, що це є нормальним явищем у країнах Заходу, особливо в багатолюдних місцях. Крім того, мами поділилися історіями про те, як мало не втрачали своїх дітей у натовпі.

Втім, знайшлися й ті, кому здалося, що подібні пристрої використовувати не варто.

Як повідомлялося раніше, в Україні стає все більш популярною нова субкультура квадроберів. Її члени носять маски тварин, хвости та інші аксесуари, а крім того, копіюють поведінку чотирилапих. Вони мають цілу низку рухів, якими вони імітують тварин. Для її представників вже навіть почали продавати спеціальний корм.