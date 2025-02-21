"Как будка от Бобика": сеть взорвалась шутками о хостеле для квадроберов
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Еще и цена заоблачная
На популярном сайте бесплатных объявлений жителям Кривого Рога предлагают арендовать необычный хостел с "особыми условиями проживания". Дело в том, что он создан специально для квадроберов.
"Если Вам нужно создать абсолютные условия для контента, мы предоставим Вам эту возможность", — говорится в объявлении. Об этом пишет Первый криворожский.
Стоимость проживания в хостеле для квадроберов составляет 1500 гривен в сутки, что значительно превышает средние цены на другие варианты жилья в городе.
Для сравнения, обычные хостелы Кривого Рога предлагают:
- койко-место – от 95 до 400 гривен в сутки;
- отдельную комнату – 700 гривен в сутки.
Справка: Квадроберами называют преимущественно подростков, имитирующих поведение и привычки животных. Это явление рассматривается как субкультура.
Реакция пользователей соцсетей
Новость о создании специализированного хостела для представителей этой субкультуры вызвала бурную реакцию в соцсетях. Большинство комментаторов выразили критическое отношение к инициативе.
"Особые условия — это коврик на полу, миска и лоток", — иронизирует пользовательница Елена. "А когда уже откроют с ними зоопарк?" – добавляет Ingvar.
Некоторые комментаторы особенно иронизируют: "У меня во дворе будка осталась от Бобика, сдам недорого", — пишет Сергей.
"А что там с завтраками для квадроберов?", — интересуется пользователь Алексей.
Также ранее Телеграф писал, что в Днепре мать придумала, как не потерять детей в ТЦ. Вот откуда берутся квадроберы, шутят в соцсетях.