"Квадробери — це ще не клініка": російська чемпіонка порівняла себе з гарматою часів Другої світової

Знаменита лижниця вкотре стала посміховиськом

Олімпійська чемпіонка у лижній естафеті Вероніка Степанова порівняла себе з гарматою ЗІС-2. Спортсменка активно підтримує президента РФ Володимира Путіна.

Відповідну заяву Вероніка розмістила на своєму телеграм-каналі. Вероніка взяла приклад з міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, який перейменував свій telegram-канал на "КУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЬОВА Z".

"Наш міністр спорту асоціює себе з кулеметом Дегтярьова – у нього і канал так називається. Беру приклад зі старших товаришів і порівняю себе з гарматою ЗІС-2 часів Великої Вітчизняної. Я така ж легка та пробивна. Деяким здається, що надмірно. Мені – ні!

Фото серпня 2024-го, зараз я дещо по-іншому виглядаю — але дух все той же" — написала Степанова, прикріпивши фото поряд з гарматою.

У мережі лише посміялися зі слів Степанової. Один із користувачів пожартував, що російська влада даремно бореться з квадроберами, адже клініка зовсім в іншому місці.

Степанова не вперше стає посміховиськом після своїх заяв. Вероніка називала владу Норвегії "режимом", а 2023 року лижниця говорила, що на Заході готові повернути росіян до міжнародних змагань.