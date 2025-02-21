Рус

У Львові витратять 850 тисяч на студентські під час війни (тендер)

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Студентські квитки Новина оновлена 21 лютого 2025, 14:55
Студентські квитки. Фото Колаж "Телеграфу"

Документи мають відповідати встановленим стандартам

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького хоче витратити на виготовлення студентських квитків майже 850 тисяч гривень. Це у кілька разів більше, ніж стерилізація безпритульних тварин під Києвом.

Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Рrozorro. Термін виконання робіт – до 31 грудня 2025 року, пропозиції щодо тендеру можна подати до 27 лютого.

Переможець тендеру зобов’язаний надати послуги з виготовлення 8500 студентських квитків.

Документи мають відповідати стандартам, встановленим Законом України від 25 жовтня 2013 року № 1474 "Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка".

В них вказуються наступні дані та реквізити:

  • прізвище, ім’я по батькові студента;
  • цифрова фотографія;
  • серія та номер студентського квитка;
  • індивідуальний штрих-код білета;
  • дата видачі та строк дії квитка;
  • форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна);
  • дані про навчальний заклад, у якому навчається студент;
  • посада, прізвище та ініціали керівника навчального закладу;
  • підпис керівника навчального закладу

Як розповідав "Телеграф", у розпал війни на Закарпатті оголосили тендер на 2 мільйони. Хочуть купити розкішний мінівен.

Теги:
#Львів #Медицина #Тендер #Університет #Студентський квиток