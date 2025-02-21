У Львові витратять 850 тисяч на студентські під час війни (тендер)
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Документи мають відповідати встановленим стандартам
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького хоче витратити на виготовлення студентських квитків майже 850 тисяч гривень. Це у кілька разів більше, ніж стерилізація безпритульних тварин під Києвом.
Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Рrozorro. Термін виконання робіт – до 31 грудня 2025 року, пропозиції щодо тендеру можна подати до 27 лютого.
Переможець тендеру зобов’язаний надати послуги з виготовлення 8500 студентських квитків.
Документи мають відповідати стандартам, встановленим Законом України від 25 жовтня 2013 року № 1474 "Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка".
В них вказуються наступні дані та реквізити:
- прізвище, ім’я по батькові студента;
- цифрова фотографія;
- серія та номер студентського квитка;
- індивідуальний штрих-код білета;
- дата видачі та строк дії квитка;
- форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна);
- дані про навчальний заклад, у якому навчається студент;
- посада, прізвище та ініціали керівника навчального закладу;
- підпис керівника навчального закладу
Як розповідав "Телеграф", у розпал війни на Закарпатті оголосили тендер на 2 мільйони. Хочуть купити розкішний мінівен.