Во Львове потратят 850 тысяч на студенческие во время войны (тендер)

Документы должны отвечать установленным стандартам

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого хочет потратить на изготовление студенческих билетов почти 850 тысяч гривен. Это в несколько раз больше, чем стерилизация бездомных животных под Киевом.

Соответствующий тендер размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro. Срок выполнения работ – до 31 декабря 2025 года, предложения по тендеру можно подать до 27 февраля.

Победитель тендера обязан предоставить услуги по изготовлению 8500 студенческих билетов.

Документы должны соответствовать стандартам, установленным Законом Украины от 25 октября 2013 года № 1474 "Об утверждении Положения о студенческих (ученических) билетах государственного образца".

В них указываются следующие данные и реквизиты:

фамилия, имя отчество студента;

цифровая фотография;

серия и номер студенческого билета;

индивидуальный штрих-код билета;

дата выдачи и срок действия билета;

форма обучения (дневная, вечерняя, заочная, дистанционная);

данные об учебном заведении, в котором учится студент;

должность, фамилия и инициалы руководителя учебного заведения;

подпись руководителя учебного заведения.

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