В одній з війскових частин хочуть витратити мільйон на ложки: деталі тендеру

Нацгвардія оголосила масштабний тендер на кухонне приладдя.

В Київській області планують витратити понад 1,5 млн гривень на ложки. Військова частина Національної гвардії України оголосила тендер на закупівлю одноразового кухонного приладдя.

Відповідна інформація була оприлюднена на порталі Prozorro. Згідно з даними тендерної документації, очікувана вартість закупівлі становить 1 542 856,80 гривень з ПДВ.

Звернення за роз’ясненнями можна подавати до 21 лютого 2025 року, а кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26 лютого 2025 року.

Згідно з оголошенням, учасникам тендеру заборонено відступати від форми гарантії, наведеної в Додатку 4 до цього Оголошення, окрім посилання на програмний комплекс, яким накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП). Гарантія надається у формі, зазначеній в оголошенні, і розмір забезпечення пропозицій учасників становить 46285 гривень.

Предметом закупівлі є одноразові столові ложки в кількості 2 572 428 штук. Товар має бути поставлений у два етапи: перша партія (1 271 428 штук) до 01 березня 2025 року, друга партія (1 300 000 штук) до 01 травня 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Запоріжжі витратять майже півтора мільйона на постери та банери.