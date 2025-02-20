На Київщині хочуть витратити сотні тисяч гривень на стерилізацію тварин (тендер)

Роботи мають бути виконані до кінця року

Міська рада міста Обухів Київської області хоче витратити 500 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних тварин. Переможець тендеру матиме на виконання робіт майже рік.

Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Рrozorro. Приймання пропозицій триватиме до 26 лютого. Термін виконання робіт — до 31 грудня 2025 року.

Переможець тендера має надати послуги з проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин (стерилізація). Оплата буде за фактом виконаних робіт, протягом 30 днів.

Варто зазначити, що стерилізація – це найбільш гуманний і дієвий спосіб регулювання чисельності безпритульних тварин. Одна кішка чи собака може народити від 5 до 10 дитинчат за один раз, а стерилізація робить неможливим розмноження. Заходи зі стерилізації звичайно зводяться до такої схеми:

вилов

стерилізація

повернення в місця проживання

Метод цей недешевий — в середньому ціна стерилізації собаки, залежно від ваги — від 1200 до 2000 тисяч гривень. Стерилізація кішки — від 1450 до 2200 гривень. Кастрація кота дешевша — від 600. Ціни різняться залежно від регіону та виконавця послуги.

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