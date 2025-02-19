Прокуратура Одеської області витратить мільйони гривень на теплу воду під час війни (тендер)

У вартість послуг входить теплопостачання регіонального органу прокуратури

Одеська обласна прокуратура хоче витратити майже 3 млн. гривень на забезпечення гарячою водою під час війни. Це перевищує купівлю нового автомобіля на Закарпатті – його сума становить майже 2 млн гривень.

Відповідний тендер опубліковано на платформі онлайн-закупівель Рrozorro. Орієнтовна сума закупівлі послуг складає 3896000,00 гривень.

У тендерній документації опубліковано схеми теплотраси.

Термін постачання товарів, виконання робіт чи послуг: 31 грудня 2025 року. Також відповідно до документації температура теплоносіїв повинна відповідати температурному графіку тепломережі в частині температури подавального, який розміщений на сайті виконавця. Йдеться про комунальне підприємство "Теплопостачання Одеси".

Крім того, тиск теплоносія має відповідати гідравлічному режиму теплової мережі, який також опубліковано на сайті комунального підприємства "Теплопостачання Одеси".

Раніше "Телеграф" вже розповідав, що у Дніпрі, де раніше оголосили тендер на придбання прапорів на півмільйона, тепер хочуть витратити понад 50 мільйонів на ремонт комунальної установи культури. Це викликає великі сумніви, що саме на це слід витрачати такі кошти зараз, коли фронт наближається до Дніпропетровщини.