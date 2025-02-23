Можете бути нащадком шляхтичів: п’ять українських прізвищ з польським корінням

Носії цих прізвищ компактно проживають майже по всій території України

Деякі українці мають прізвища, що походять з інших мов і пов’язані з іншими народами. Це стало можливим, тому, що історія сусідніх з Україною держав часто перепліталась з історією нашої країни.

Товариство українських родоводів "Рідні" розповідає, де в Україні мешкають люди, що мають прізвища польського походження.

Йдеться про п'ять прізвищ — Вишневський, Галицький, Ковалевський, Потоцький, Чаплинський.

Вишневський

Сьогодні в Україні нараховується 3679 носіїв даного прізвища. Вони проживають у Києві, а також в Одеській, Харківській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

Галицький

В Україні проживає 1972 людей з даним прізвищем. Найбільше носіїв прізвища Галицький нарахували в Києві, але вони живуть в Одесі, Житомирі і інших регіонах України.

Ковалевський

Людей з прізвищем Ковалевський нараховується 2384. В основному вони проживають в Києві, Харкові, Дніпрі і інших великих містах України.

Потоцький

Сьогодні в Україні проживає 966 людей з прізвищем Потоцький. Вони компактно проживають на заході країни, але немало їх живе в Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Запорізькій і Донецькій областях.

Чаплинський

Людей з прізвищем Чаплинський нараховується 278 осіб. Носії прізвища компактно живуть в Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській областях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де в Україні мешкають люди з прізвищами татарського походження.