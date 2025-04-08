Не дайте заморозкам перемогти: як створити "теплий щит" для плодових дерев

Це універсальний метод, який легко застосувати для захисту рослин

Несподівані заморозки та сильний вітер, що охопили Україну, стали справжнім ударом для садівників. Такі перепади температури можуть бути згубними для плодових дерев та ягідних чагарників. Однак існує перевірений метод, який допоможе захистити рослини та мінімізувати збитки.

Швидка реакція на весняні заморозки є ключем до порятунку врожаю. "Телеграф" поділився простим та ефективним методом, який допоможе захистити ваші рослини від холоду.

Як врятувати плодові дерева від заморозків

Одним із найбільш універсальних та дієвих способів захисту від весняних заморозків є мульчування. Цей метод створює природний теплий щит, який допомагає зберігати стабільну температуру ґрунту та захищати коріння рослин від холоду.

Шар мульчі, що складається з торфу, соломи або тирси, уповільнює охолодження ґрунту вночі й утримує тепло, що надходить від сонця вдень. Для плодових дерев краще використовувати мульчу завтовшки 5-10 см, вкриваючи нею прикореневу зону.

Для захисту плодових дерев від заморозків найкраще використовувати такі види мульчі: тирсу, яка добре утримує вологу і тепло, солому, торф, а також тріску.

Як захистити сад від заморозків у квітні

Перед тим як укладати мульчу, бажано добре полити рослини, щоб ґрунт був вологим. Розкладіть вибраний матеріал навколо основи рослини, намагаючись створити шар завтовшки близько 5-10 см. Переконайтеся, що мульча рівномірно розподілена, але не торкається стовбура чи коріння, це важливо, щоб уникнути загнивання.

"Телеграф" писав раніше, як захистити свій город від квітневих заморозків. Вам допоможуть три прості кроки.