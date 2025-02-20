Такі прізвища в давнину давали нещасливим українцям. Перевірте своє

Наші пращури давали влучні прізвища, що говорили самі за себе

У минулому українці, як і багато інших народів, формували прізвища, спираючись на життєві обставини, професію, особливості зовнішності чи характеру. Зокрема, існували родові імена, що надавалися людям, яких вважали нещасними — або через їхні власні скарги на життя та важку долю, або через те, що вони приносили біду іншим.

Проте спосіб утворення прізвищ міг відрізнятися залежно від регіону, традицій та конкретних обставин. NV зібрав родові імена, які наші пращури давали нещасливим людям.

В українській народній культурі існувало безліч прикмет, що могли впливати на формування прізвищ. Вони часто пов’язувалися з професією, рисами характеру чи індивідуальними особливостями людини, зокрема з негативними подіями, фізичними вадами або навіть звичками. Однак цей процес значною мірою був пов’язаний із фольклором та народними віруваннями.

Серед прізвищ, які українці давали нещасливим людям є такі: Лиха, Пугач, Пугаченко, Несвятський, Балей, Гаргула, Горбун, Гузій та Гулак. Також людей з поганою долею або вдачею називали: Закусило, Кіхтяк, Лимарь, Магура, Лось, Лосик, Нагорна, Могила та Онацький.

Раніше ми розповіли, які прізвища мають скандинавське походження. Близько 2-3% сучасних українців можуть мати предків зі скандинавських країн, особливо в регіонах, що лежали на шляху "із варяг у греки" – Чернігівщині, Київщині та Волині.