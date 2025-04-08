"Військ США в Україні не буде": в Пентагоні озвучили головну мету Трампа

У Пентагоні оцінили зусилля Трампа із завершення війни в Україні

Головна мета США — всадити Україну та Росію за стіл переговорів. Натомість від європейських союзників Вашингтон чекає кроків для довгострокової підтримки Києва.

Про це під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників заявила Кетрін Томпсон — виконуюча обов'язки помічника міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, повідомляє "Телеграф".

"Президент Трамп часто й чітко висловлювався про досягнення тривалого миру в Україні. Це має вирішальне значення для припинення кровопролиття. А також сприятиме тому, щоб Європа стала на шлях безпеки й стабільності, яких регіон не бачив уже багато років.

Це важливо не лише для України, але й для наших союзників по НАТО. І, звісно, насамперед це добре для американців, які отримують переваги від стабільної й безпечної Європи. Команда президента вже досягає прогресу в цьому напрямку.

Під його керівництвом Росія та Україна сіли за стіл переговорів, і вже ми спостерігаємо, як початкове припинення вогню починає діяти. Окреслюються контури тривалого миру", — зазначила Томпсон.

Вона додала, що і президент Трамп, і міністр оборони Піт Хегсет "чітко заявили", що Сполучені Штати не відправлятимуть війська на територію України.

"Вони ясно дали зрозуміти, що європейці мають взяти на себе провідну роль у підтримці оборонних потреб України в наступні роки — і наші союзники вже роблять кроки в цьому напрямку", — відмітила посадовиця.

Томпсон нагадала, що минулого місяця Велика Британія провела засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Також Сполучене Королівство спільно з Францією "зобов’язалися очолити додаткові зусилля, щоб забезпечити стійкий мир в Україні".

"Це обнадійливий початок, і наші союзники заслуговують на визнання за ці перші кроки", — сказала вона.

На зауваження конгресмена Адама Сміта, що твердження про діюче перемир’я в Україні вкрай "неточне та оманливе", Сміт пообіцяла надати більше деталей на закритій частині слухань. І додала:

"З точки зору адміністрації, ми б сказали, що головна мета — посадити обидві сторони за стіл переговорів, аби війна не продовжувалася. Це пріоритет номер один.

Також я хотіла б звернути увагу на прогрес, якого ми досягли в питанні припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. І знову ж таки, я з радістю надам більше деталей під час закритої сесії", — сказала Томпсон.

Нагадаємо, що 4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою з касетним боєзарядом по житловому кварталу у Кривому Розі. Внаслідок атаки на дитячий майданчик загинуло 20 людей, серед них дев'ятеро дітей. Найменшій дитині було всього три роки.

До того ж у ніч на 6 квітня Кремль здійснив масовану атаку на Україну. Вибухи лунали в Києві, Умані, на Полтавщині тощо. Внаслідок удару постраждали офіси українських телеканалів та медіа.