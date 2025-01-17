У вашому роду могли бути румуни: які прізвища на це вказують

Ваше прізвище не тільки відображення сімейної історії, а й ключ до пізнання історії вашої родини

В Україні прізвища мають різноманітне та цікаве походження, у тому числі з "національним ухилом". Українська земля історично була перехрестям різних народів та культур — окрім українців, тут мешкають євреї, росіяни, поляки, угорці, румуни, молдавани, білоруси, словаки, чехи, болгари, греки, гагаузи, татари та ще багато інших народів.

Товариство українських родоводів "Рідні" розповідає, де в Україні мешкають люди з прізвищами румунського походження.

Розглянемо чотири з них – Божеску, Влох, Попеску та Олашин.

Божеску

Сьогодні в Україні налічується 416 людей із цим прізвищем. Здебільшого вони мешкають у Чернівецькій області (Північна Буковина, яка тривалий час була під контролем Румунії — Ред.), проте зустрічаються і в інших регіонах України.

Влох

В Україні мешкає 340 носіїв прізвища Влох. Вони мешкають у Львівській, Полтавській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Луганській та Херсонській областях.

Попеску

Сьогодні налічується 1287 осіб із цим прізвищем. Вони мешкають у Чернівецькій області, але також зустрічаються на півдні України.

Олашин

Носіїв прізвища Олашин налічується 502 особи. Здебільшого вони мешкають у Закарпатській області.

Раніше "Телеграф" писав про прізвища з атмосферою зими. Відомо, скільки українців можуть похвалитися такими.