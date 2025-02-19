Ви нащадок варягів, якщо ваше прізвище звучить так. Перевірте своє

Деякі скандинавські корені є в прізвищах українців

Поява скандинавських прізвищ на українських теренах пов'язана з варязькими походами та торгівельними шляхами "із варяг у греки". Протягом IX-XI століть варяги (як називали скандинавів у Східній Європі) активно взаємодіяли з місцевим населенням, засновували торгові факторії та воєнні дружини.

Династія Рюриковичів, яка керувала Київською Руссю, мала скандинавське походження. Це додатково пояснює проникнення північноєвропейських імен та прізвищ у місцеву культуру.

Як визначити скандинавське походження прізвища?

Зверніть увагу на такі ознаки:

Закінчення -сен , -сон , -ссон (Югансен, Якобсон, Якобссон)

, , (Югансен, Якобсон, Якобссон) Компоненти -берг , -гейм , -хольм (Форсберг, Солгейм, Гольм)

, , (Форсберг, Солгейм, Гольм) Прізвища, що містять давньоскандинавські корені: тор- (бог грому), од-/ут- (від імені бога Одіна), ас-/ес- (від слова "бог").

Близько 2-3% сучасних українців можуть мати предків зі скандинавських країн, особливо в регіонах, що лежали на шляху "із варяг у греки" – Чернігівщині, Київщині та Волині. Тож, якщо ваше прізвище схоже на одне з перелічених – можливо, варто глибше вивчити своє родинне дерево.

Раніше "Телеграф" також писав, що ви – корінні українці, якщо прізвища закінчуються саме так. Перелік питомо українських прізвищ.