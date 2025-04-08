"Арсенал" — "Реал": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перша гра відбудеться у Лондоні

У вівторок, 8 квітня, "Арсенал" (Лондон) та "Реал" Мадрид зіграють перший чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Переможець протистояння у півфіналі головного єврокубку зіграє або з ПСЖ, або з "Астон Віллою".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Реал". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів "Арсенал" — "Реал" (оновлюється)

Де і коли дивитися матч "Арсенал" — "Реал"

Матч "Арсенал" — "Реал" пройде у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал", початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Прогноз букмекерів на матч "Арсенал" — "Реал"

Аналітики вважають, що у півфінал від цієї пари вийде "Реал" — коефіцієнт 1,68 проти 2,26 за "Арсенал". Однак у Канонірів більше шансів на тріумф у домашній грі – 46% проти 27% за Вершкових.

Історія зустрічей

Команди провели всього 4 гри між собою — 2 перемоги у Канонірів, 2 — у Вершкових. Востаннє "Арсенал" та "Реал" зустрічалися між собою 2019 року на товариському турнірі в США (2:2, 3:2 за пенальті на користь "Реала").

Нагадаємо, Каноніри стали третіми на основному етапі ЛЧ, Вершкові показали лише 11-й результат. У підсумку іспанцям довелося грати в стиковому раунді проти "Манчестер Сіті", і Королівський клуб впорався з англійським бар’єром. У 1/8 фіналу ЛЧ "Реал" лише у серії пенальті пройшов "Атлетіко", а "Арсенал" з легкістю вибив ПСВ.