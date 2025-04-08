Перлина Умані і чудовий маршрут на вихідні: що вам варто знати про парк "Софіївка" (фото)

Понад два століття тому польський магнат створив унікальний парк на честь своєї коханої, який сьогодні вражає відвідувачів мальовничими краєвидами, водоспадами, скульптурами античних богів та рідкісними рослинам

Розташований у місті Умань Черкаської області, Національний дендрологічний парк "Софіївка" є одним із найвідоміших ландшафтних парків України. Його історія починається з 1796 року, коли польський магнат Станіслав Щенсний Потоцький заснував цей шедевр садово-паркового мистецтва на честь своєї дружини Софії Вітт-Потоцької.

За понад два століття парк став не тільки перлиною садово-паркового мистецтва, але й важливою частиною природної спадщини країни. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Історія та архітектура

Парк "Софіївка" був створений у майже безлісій місцевості, де річка Кам'янка, балки та яри врізалися в гранітне підложжя. Автором проєкту був військовий інженер Людвіг Метцель, який вдало використав природний рельєф для створення унікальної композиції. Головна композиційна вісь парку проходить по річищу Кам'янки, де розташовані штучні басейни та стави, водоспади та підземні ріки, гроти, шлюзи, містки, альтанки та численні скульптури давньогрецьких богів та мислителів.

Парк займає площу майже 180 гектарів і є другим за величиною дендропарком в Україні, поступаючись лише Олександрійському парку. Тут росте понад 3300 видів дерев і кущів, включаючи як місцеві, так і екзотичні рослини, завезені з різних країн світу.

Наукове значення та туризм

Національний дендрологічний парк "Софіївка" не тільки є туристичною перлиною України, але й важливим науковим центром у галузі дендрології та ботаніки. Парк приваблює понад 500 тисяч відвідувачів щороку, ставши одним з найпопулярніших туристичних об'єктів країни. Серед відвідувачів були такі відомі діячі, як Тарас Шевченко, Іван Котляревський, Максим Рильський та Володимир Сосюра.

Однією з найцікавіших родзинок парку є підземна річка Ахеронт, завдовжки 224 метри, якою можна пропливти човном. Також варто відвідати фонтан "Семиструмінь", павільйон "Флори", міст "Венеційський", Китайську альтанку та розарій з понад 5000 екземплярів 150 сортів троянд.

У Національному дендрологічному парку "Софіївка" можна побачити багато унікальних ландшафтних та архітектурних об'єктів. Ось деякі з них:

Фонтан "Змія": популярна локація для фотографій, де вода стрімко виштовхується з пащі змії, утворюючи водяний стовп висотою близько 17 метрів.

Гайдамацький дуб: дерево біля Китайської альтанки, вік якого перевищує 400 років. За легендами, саме тут збиралися гайдамаки під проводом Івана Гонти та Максима Залізняка.

Острів Анти-Цирцеї: створений у перший період будівництва парку, острів мав овальну форму і був насипаний кріпаками вручну. Тепер до нього можна дістатися по дерев'яному місточку.

Грот Венери та Дзеркало Діани: грот Венери та вибитий у гранітній скелі грот Дзеркало Діани, де колись стояла мармурова статуя богині Діани.

Водоспади та каскади: парк прикрашають численні штучні водоспади, серед яких виділяється Великий Водоспад висотою 15 метрів.

Скульптури грецьких богів: статуї Аполлона, Амура, Паріса та інших давньогрецьких персонажів, які створюють унікальну атмосферу парку.

Левкадська та Тарпейська скелі: штучні скелі, які є частиною ландшафтної композиції парку.

Захист та розвиток

У період з 1980 до 2007 років у парку проведено значні роботи з реставрації та відновлення історичної правдивості. Було відновлено багато архітектурних споруд, таких як обеліск "Орел", "Амстердамський шлюз" та "Павільйон Флори". У 2004 році парку надано статус національної установи, а колекції рослин внесені до реєстру Національного надбання України.

Як дістатися

З Києва до Умані можна дістатися по трасі E95. Відстань складає близько 210 км, і дорога займає приблизно 2,5-3 години. GPS-координати входу в парк: 48°45’23.6" N 30°14’08.3" E. Регулярні автобусні рейси відправляються з Києва, Одеси, Вінниці та інших великих міст України. З Києва автобуси відправляються з центрального автовокзалу (ст. метро "Деміївська") або автостанції на центральному залізничному вокзалі (ст. метро "Вокзальна"). Відстань понад 200 км, тривалість поїздки близько 3,5 годин.

Найближча залізнична станція знаходиться в місті Умань. Від залізничного вокзалу до парку можна дістатися на таксі або міським транспортом.

Парк працює щоденно з 9.00 до 20.00 (вхід до 18.00). Плата за відвідування парку для дорослих – 200 грн, для дітей шкільного віку – 100 грн.

Національний дендрологічний парк "Софіївка" продовжує зберігати своє культурне та природне значення для майбутніх поколінь, залишаючись важливим центром наукових досліджень та туризму в Україні. А унікальна архітектура та природна краса роблять "Софіївку" місцем, де можна поринути у казковий романтичний світ природи, краси та кохання.

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