За якими солодощами варто зазирнути в АТБ

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Ціни на солодощі в супермаркетах часто змінюються, тож покупці можуть скористатися вигідними пропозиціями та придбати улюблені ласощі дешевше. Цього разу знижка з’явилася на популярні цукерки від українського виробника.

Як повідомляє "Телеграф", в "АТБ" знизили ціну на цукерки Roshen "Стріла Подільська" вагою 200 грамів. Тепер упаковка коштує 227,30 грн замість 259,80 грн, а знижка становить близько 12%.

Дві упаковки "Стріли Подільської" за акцією дадуть змогу заощадити 65 гривень

Цукерки "Стріла Подільська" від Roshen — солодощі, які можна подати до чаю або кави, а також придбати до сімейного чаювання. Завдяки акційній ціні упаковка обійдеться дешевше, ніж раніше.

Якщо плануєте купити кілька пачок, різниця буде ще помітнішою. Наприклад, на двох упаковках можна заощадити 65 гривень порівняно зі старою ціною.

Раніше "Телеграф" повідомляв про помітне зниження цін на популярні цукерки Roshen у супермаркетах "АТБ". Завдяки новій акційній пропозиції покупці можуть придбати улюблені солодощі значно дешевше та заощадити майже 100 гривень на покупці. Це гарна нагода поповнити запаси ласощів і не витрачати зайвого.