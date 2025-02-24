Гороскоп на 25 февраля: Овнам избегать конфликтов, а Львам — не забывать о любви к себе

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака уделить время себе

В этом месяце многие знаки Зодиака забудут о проблемах с деньгами. Тем временем "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 25 февраля, а также рассказывает, как не упустить новые возможности этого вторника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра вам придется выбирать между дипломатическими ответами и правдой. Если хочется сказать все, что накипело, дважды подумайте. Лучше избежать конфликтов, чтобы не потерять друзей. В этот день можно шокировать людей своей честностью. Подготовьтесь ко значительным изменениям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День заставит вас выйти из зоны комфорта. Если не уйдете от вызовов, можете получить крутой бонус в карьере или личной жизни. А еще – избегайте вечно сетующих людей — они высасывают вашу энергию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день вам лучше сосредоточьтесь на внутреннем балансе. Можно найти ответы на важные вопросы, если хоть на минуту сосредоточитесь и услышите себя. Вечер посвятите медитациям или духовным практикам.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день эмоции накроют вас волной. Если кто-нибудь будет пытаться подсунуть вам свои страхи и сомнения – не ведитесь на эти провокации. Старайтесь избежать общения с "энергетическими вампирами" и делайте то, что вас вдохновляет.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра вы станете магнитом для внимания. Однако следует быть осторожными с тем, что говорите и кому. День будет достаточно напряженным, но ни в коем случае не следует забывать о любви к себе. Устройте себе уютный вечер с любимой едой, ароматическими свечами и сериалом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день будет тяжело оставаться перфекционистами. Что-то пойдет не по плану, но это не повод расстраиваться. Позвольте себе немного хаоса, он может привести к крутым открытиям. И да, кто-то из прошлого неожиданно даст о себе знать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Завтра вам придется идти на компромиссы. И речь идет не об общении с близкими, а о спорах с руководством. Пора думать не о балансе, а о собственных интересах. Кстати, идеальный день для финансовых решений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот вторник ваше шестое чутье будет на максимуме. Прислушайтесь к интуиции – она шепчет что-то очень ценное. В отношениях может выплыть какое-то старое оскорбление: либо закройте его раз и навсегда, либо отпустите. В дальнейшем вас ждет гармония с любимым человеком.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день звезды советуют не только думать, но и действовать. Есть шанс сделать что-то грандиозное, но не откладывая на потом. Если не хватает мотивации – пообщайтесь с близкими, они ведь для вас — лучшая поддержка.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день стоит ожидать сюрпризов. Может быть, они перевернут ваши планы. Главное – не зацикливайтесь на чем-то старом, а пробуйте новое. Обратите внимание на мелкие знаки – Вселенная подбрасывает подсказки, но вы не всегда их замечаете.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День благоприятен для начала чего-то нового – от хобби до масштабных проектов. А еще будьте внимательны к новым знакомствам: кто-то очень интересный может появиться в вашем поле зрения. Вечер проведите в кругу родных.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам нужен день покоя, но у жизни, как всегда, есть другие планы. Может быть немного хаотично, но именно этот хаос принесет неожиданную пользу. Будьте открыты к новым идеям. Тем не менее, вечер следует провести наедине с собой.