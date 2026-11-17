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ГО "Вартість Свободи" оголосила про створення коаліції "Вихід" для тиску на міжнародний бізнес, що досі працює в Росії. Відповідна заява оприлюднена на сайті громадської ініціативи .

"Засуджуючи російську агресію та підтримуючи санкційну політику своїх держав, Росію залишили сотні провідних компаній. Однак деякі залишилися. Серед них – Raiffeisen Bank International (RBI). Його представники з 2022 року говорять про можливий вихід, але RBI досі в Росії і лишається найбільшим західним банком у країні", – йдеться в повідомленні.

За наявними даними, Raiffeisen Bank за цей час сплатив до російського бюджету 2,1 млрд євро податків. Цієї суми вистачить на купівлю 100 тис. Shahed-136, або 1050 балістичних ракет "Іскандер-М".

"Ми не можемо миритися з тим, що Raiffeisen Bank International через свій російський підрозділ і далі заробляє та наповнює бюджет Росії. А український банк тієї ж групи використовує гасло "Разом з Україною". Керівники та акціонери RBI не можуть не розуміти цинізму такої позиції. Тому запрошуємо однодумців приєднуватися до коаліції, щоб разом домогтися виходу RBI з Росії", – заявив голова громадської організації "Вартість Свободи" Назар Галич.