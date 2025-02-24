VODA UA підтримала форум Forbes Woman 2025

Український бренд питної води VODA UA став водним партнером щорічного форуму "Forbes Woman 2025: Візії успіху", який зібрав провідних лідерок бізнесу, суспільного життя та культури.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення бренду.

Як зазначають організатори, Forbes Woman – це простір для обміну ідеями та створення нових можливостей. Програма заходу передбачає виступи топменеджерок, підприємниць та лідерок думок, які поділяться досвідом подолання викликів і реалізації амбітних цілей.

VODA UA підтримала учасників та учасниць форуму, забезпечивши їх якісною питною водою, що відповідає найвищим стандартам.

"Forbes Woman 2025 – це не просто форум, а простір, де народжуються ідеї, що змінюють реальність. Гасло цього року – "Україна перед викликом: Перемога, зростання – або зникнення" – відгукується в наших серцях, адже ми віримо, що майбутнє творять сильні, амбітні та вільні люди. Підтримка цього заходу для VODA UA – це не лише про партнерство, а й про спільні цінності, віру в розвиток і прагнення досягати більшого разом", — зазначила СЕО VODA UA Катерина Садовая.