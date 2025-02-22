Українці не можуть зупинитися робити меми про Трампа: краще за тиждень

Жартували не тільки про "Трампункт"

На тлі гучних заяв Дональда Трампа про Україну та війну з РФ українці створили чимало мемів, яки певним чином характеризують ставлення суспільства до цих висловлювань.

"Телеграф" зібрав найкращі меми за тиждень щодо Трампа і його заяв. Більшість з них доволі дотепні.

Одним з найдотепніших можна вважати фото Білого дому з написом "Трампункт", що співзвучно з "Травмпунктом". Тут автор певно натякав на недоречність заяв Трампа, які характеризують його як людину несповна розуму.

Були і меми стосовно "зради", яку зазвичай розганяють у мережі на тлі гучних заяв. Але за останній тиждень Трамп мало не щодня видавав такі заяви, інколи виправдовуючи попередні.

Також українці поглузували з популярної звички американців зранку пити сік, адже це нібито корисно. Хоча наразі щоранку в українській мережі з'являється купа новин стосовно Трампа, що бадьорить краще кави.

Раніше новина про можливе введення армії США на територію України викликала радість, а зараз навпаки — лякає. Цьому сприяло те, що Трамп дозволяє собі ігнорувати важливі питання щодо очільника РФ Володимира Путіна, а також його неприязнь до президента України Володимира Зеленського.

Щодо Зеленського українці створили відповідний мем, де показали, що готові захищати президента від нападок Трампа.

Більшість заяв Трампа з'являється в українській мережі пізно ввечері та зранку, тому і це стало підґрунтям для жартів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на AliExpress засвітився курйозний товар із зображенням Трампа.