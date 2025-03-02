Залиште русизми в минулому: як правильно українською привітати жінок із 8 Березня

Важливо уникати кальок з російської мови

Наближається Міжнародний жіночий день, і багато українців вже готуються привітати рідних, колег та знайомих зі святом. Однак під час формулювання побажань варто уникати не лише стереотипних висловлювань, а й мовних помилок, зокрема русизмів.

Деякі помилки є настільки поширеними, що часто люди їх навіть не помічають. "Телеграф" пояснить, які фрази вітання містять русизми та як їх правильно замінити.

"Вітаю з 8 Березням"

Форма "з 8 Березням" є граматичною помилкою, адже правильно використовувати не орудний, а родовий відмінок назви місяця. Тобто, правильно буде сказати: "Вітаю з 8 Березня".

"Вітаю з наступаючим святом"

Фраза "наступаюче свято" є калькою з російської мови. В українській мові слово "наступаючий", як і інші дієприкметники із закніченням -ачий, -ячий, -учий, -ючий, використовувати не бажано. Краще сказати: "З прийдешнім святом" або "Зі святом, що наближається".

"Ми вас уважаємо"

В українській мові слово "уважати" використовується для висловлення думки стосовно тих чи інших подій. Натомість слово "шанувати" говорить про вираження саме поваги до особистості. Тому правильно буде: "Ми вас поважаємо".

Аби привітання звучало гарно й без русизмів, можна використовувати такі фрази:

"Вітаю з Міжнародним днем боротьби за права жінок!"

"З нагоди 8 Березня бажаю натхнення, сили та нових досягнень!"

"Нехай цей день буде нагадуванням про вашу силу, витримку та незламність!"

Крім кальок з російської мови у привітаннях краще уникати кліше про "жіночу слабкість" та побажань "жіночого щастя". 8 березня – день, що нагадує про боротьбу жінок за рівні права. Тому у привітаннях варто робити акцент не на зовнішності чи традиційних стереотипах, а на особистих досягненнях, силі та ролі жінок у суспільстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як СРСР змінив сенс 8 Березня. Міжнародний жіночий день втратив своє першочергове значення боротьби за права жінок і став днем тюльпанів і солодощів.