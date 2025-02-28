Можливість підзаробити до 8 Березня. Студентам у Києві заплатять майже п’ять тисяч за чотири робочі дні

Працевлаштування на кілька днів

Попереду 8 Березня – свято весни, краси і квітів. У цей період квіткові магазини та студії мають неабиякий попит, тому вимушені шукати додаткових працівників, щоб встигнути зробити композиції та букети для всіх, хто хоче привітати своїх близьких та рідних.

На популярному в Україні порталі з пошуку роботи опублікували кілька вакансій. Роботодавці шукають і флористів, і помічників, які допоможуть полегшити роботу колективу.

Одна з найпопулярніших компаній запрошує на роботу помічника флориста на період з 5 до 8 березня. Вимоги мінімальні – бажання працювати з квітами та фізична витривалість. Основними завданнями будуть зачистка квітів, заміна води у вазонах та підтримка чистоти у холодильниках.

Роботодавець пропонує оплату – 1200 гривень на день, отже за чотири робочі дні можна заробити 4800 гривень. Графік роботи – з 8:00 до 20:00. Зазначається, що вакансія підходить для студентів.

Ще одна квіткова студія шукає як досвідчених флористів, так і помічників на такий самий святковий період. Флористи можуть заробити 2500 гривень за зміну, а також 250 гривень за кожну годину понаднормової роботи. Основними завданнями є створення квіткових композицій та оформлення букетів. Від майбутніх помічників вимагатимуть акуратності, уважності до деталей та комунікабельності.

На два робочі дні шукають флористів у салоні, що знаходиться за 2,7 кілометра від центра Києва. Окрім зарплати (6 000 — 7 000 гривень), обіцяють відсотки від продажів, великі чайові та безкоштовне харчування. Умови роботи – творча атмосфера, дружня команда та салон з панорамними вікнами. Основними завданнями також будуть створення букетів і композицій, підтримка свіжості квітів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові запрошують на роботу баристу.