У СРСР у ній варили борщ та білизну, а тепер її рідко у кого зустрінеш: скільки коштує гігантська посудина

В СРСР вона була майже в кожному домі

В радянські часи існувало безліч речей, які можуть здивувати сучасну людину. Так, до прикладу, величезна каструля на 30-50 л була майже у кожної господинині.

До речі зараз таку виварку продають на відповідних порталах за понад 500 грн. В СРСР її використовували і щоб джинси фарбувати, і щоб їжу готувати.

Так, в часи дефіциту господині використовували величезні каструлі, щоб фарбувати речі, які вже втратили свій колір, а грошей на нові не було. Також у виварках влітку готували консервацію, зокрема варили томат, кабачки на ікру чи салати тощо.

В СРСР дефіцит сильно впливав не тільки на гардероб та меблі, а й на їжу. Тому господині часто влітку готували якмога більше закруток. Особливо це стосувалось чогось солодкого: варення, компотів і джемів. Бо в радянські часи на прилавках не було такого асортименту солодощів.

До того ж у величезній каструлі гріли воду, аби купатися чи прати речі. Особливо часто це зустрічалось у приватних будинках та селища, де домівки опалювали звичайними пічками з дровами чи вугіллям.

До речі, якщо каструля на 40 л псувалась або текла, її не викидали. Виварку використовували для зберігання борошна, цукру чи дрібних речей.

Нагадаємо, в СРСР було багато незвичайного посуду, який зараз можна продати за приємною ціною.

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