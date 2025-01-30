Розливали лише одну рідину: навіщо в СРСР робили трикутні скляні пляшки (фото)

Крім тригранної форми, цей вид тари відрізнявся наявністю спеціальних смужок на кутах.

Життя в СРСР відрізнялося вельми своєрідним побутом та способом життя. Так, наприклад, у Собзі можна було нерідко зустріти на полицях магазинів товари, призначення яких у сучасних людей може викликати питання. Одним із них були трикутні скляні пляшки.

"Телеграф" розповідає про те, навіщо вони були потрібні. У середині 20 століття такі трикутні пляшки можна було побачити буквально у кожному продуктовому магазині СРСР. Більше того, вони були на багатьох радянських кухнях та активно використовувалися господарками. За документами така тара проходила як аптечна, а не харчова.

Навіщо були потрібні пляшки трикутної форми?

У неї на заводах розливали оцтову есенцію. До того ж тільки її. Жодні інші, у тому числі харчові рідини, у пляшку подібної форми у 1950-1970-ті роки не розливались. Справа в тому, що оцтова кислота – це одна з найслабших кислот, проте водночас дуже небезпечний реагент для людини. У великій кількості вона може призвести до отруєння або навіть смерті. Звичайний оцет у свою чергу широко використовується в кулінарії як приправа і консервант. Крім того, є оцтова есенція, яка випускається для вирішення побутових та харчових цілей. Однак, не в "сирому" вигляді, оскільки вміст оцтової кислоти в есенції може досягати 70%, що робить її смертельно отруйною для людини. Оцтова кислота – це просто 100% хімічний реагент без вмісту води.

Відповідно, так як рідина була потенційно небезпечна для життя і здоров’я, її і поміщали в легко впізнавану візуально та на дотик тару. Крім тригранної форми, цей вид тари відрізнявся наявністю спеціальних смужок на кутах. Це мірні поділки, які допомагали господаркам розводити вручну оцтову есенцію в звичайний оцет, змішуючи реагент з водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо японці купували бите скло із СРСР і одразу викидали.