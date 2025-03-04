Топ-5 странных вещей из СССР: угадайте назначение этих диковинок (фото)

Сейчас эти вещи выглядят загадочно

Советская жизнь отличалась весьма своеобразным бытом. Так, например, в СССР у людей под рукой всегда был целый ряд вещей, которые сейчас при одном только своем виде вгоняют в ступор.

"Телеграф" рассказывает о 5 странны вещах из Союза, о назначении которых многие сейчас и не догадываются.

Эта вещица, на первый взгляд, похожа на уличный умывальник на дачу или может на какую-то странную чашку. Уверены, такая штука способна вызвать панику у современных людей, если им это предложат использовать по назначению. Дело в том, что это советская клизма.

А это штуковина для настоящих хозяюшек. Может по этому советские мужчины редко бывали на кухне? Данный аппарат использовали для получения сливок из молока — молочный сепаратор.

Этот девайс был находкой для советского спортсмена, хотя с виду будто бы должен интересовать коммунальщиков. Да, действительно, это счетчик, но шагов — шагомер.

Это похоже на фотоаппарат, но на деле — армейский сигнальный фонарь.

От этой вещи почему-то веет искусством, но к музыке она не имеет никакого отношения. Советские модницы по вечерам штопали чулки с помощью неё.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем в СССР делали треугольные стеклянные бутылки.