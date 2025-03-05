Гороскоп на 6 березня: Стрільці можуть готуватися до сюрпризів, а Близнюкам не можна поспішати

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку довіряти своїй інтуїції

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 6 березня, для представників усіх знаків зодіакального кола. Ми розповімо про події, які на вас чекають у цей четвер і до чого слід підготуватися.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Замість того, щоб знову бігти кудись та поспішати, спробуйте зупинитися. День підказує переглянути цілі. Несподіваний комплімент або підтримка можуть прийти звідти, звідки ви вже нічого не чекали. Ваш авантюризм змусить вас діяти.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день — ідеальний, щоб повернути собі щось затишне: ритуал ранкової кави, улюблену пісню чи лист до старого друга. Матеріальні радощі будуть приємні, але головне — пригадати, що саме гріє душу. Придивіться до дрібниць, там сьогодні ваша магія.

Близнюки (21.05-21.06)

Вам захочеться отримати все й одразу, але цього дня варто спробувати не поспішати. Зосередьтеся на одній задачі, дочекайтесь результату і тільки потім беріться за інше. А ввечері подаруйте собі тишу без соцмереж і балачок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Завтра вам захочеться ніжності. Не приховуйте своїх бажань. Люди не телепати, а ви заслуговуєте на теплі слова, обійми й смачну вечерю. День добрий для згадок про дитинство з рідними. Хай усе буде не ідеально, зате щиро.

Лев (23 липня — 23 серпня)

В цей день вас будуть випробовувати на терпіння. І хоча рука сама потягнеться поправити чужі помилки, стримайтеся. Краще дайте іншим шанс розкритися. Ви й так завжди у центрі уваги. Спостерігайте, слухайте, надихайте.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Присвятіть день дрібній логістиці. Щось допишіть, доведіть до ладу, пересадіть квітку чи переберіть фотографії. Все це — теж любов до себе, просто у вашому стилі. А головне — дозвольте собі без плану посидіти й помріяти. Ввечері налаштуйтеся на романтику.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ваш баланс завтра може бути підірваний. Але це не страшно — все незабаром прийде в норму. Просто не беріть на себе чужі сумніви, вони вас потоплять. Слухайте інтуїцію, вона шепоче щось важливе.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Це день, коли вам захочеться рятувати світ або хоча б когось одного. Однак не варто завади когось жертвувати собою чи своїми бажаннями. Все піде по плану, якщо ви будете прислухатися до своєї інтуїції. Вечір присвятіть своїм друзям.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День принесе кілька несподіванок, і ви від них тільки станете щасливішими. Головне — не поспішайте відмахуватися від пропозицій, навіть якщо вони здаватимуться дивними. Саме в них може бути щось, що змінить цей березень.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Ви так довго були серйозними, що навіть сміх уже звучить підозріло. Саме в цей день дозвольте собі дурницю: щось спонтанне, без плану й користі. Не переймайтеся про те, що про вас подумають люди.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра вас накриє хвиля ідей, і захочеться зібрати всіх у купу й щось вигадувати. Але хтось із близьких буде прагнути вашої уваги без проєктів і планів — просто присутності. Знайдіть можливість балансувати. У вас з’явиться можливість покращити своє фінансове становище.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Якщо життя поставить вас перед вибором, не ведіться на провокації. Обирайте серцем та за допомогою інтуїції. Логістичні прорахунки в цьому випадку не важливі. День вимагає від вас нарешті не вагатися, а дозволити собі більше.