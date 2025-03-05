Гороскоп на 6 марта: Стрельцы могут готовиться к сюрпризам, а Близнецам нельзя торопиться

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака доверять своей интуиции

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 6 марта, для представителей всех знаков зодиакального круга. Мы расскажем о событиях, которые вас ждут в этот четверг и к чему следует подготовиться.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вместо того чтобы снова бежать куда-то и спешить, попробуйте остановиться. День подсказывает пересмотреть цели. Неожиданный комплимент или поддержка могут прийти оттуда, откуда вы уже ничего не ожидали. Ваш авантюризм заставит вас действовать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день идеальный, чтобы вернуть себе что-то уютное: ритуал утреннего кофе, любимую песню или письмо старому другу. Материальные радости будут приятны, но главное – вспомнить, что именно греет душу. Присмотритесь к пустякам, там сегодня ваша магия.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам захочется получить все и сразу, но в этот день стоит попробовать не торопиться. Сосредоточьтесь на одной задаче, дождитесь результата и только потом беритесь за другое. А вечером подарите себе тишину без соцсетей и разговоров.

Рак (22 июня — 22 июля)

Завтра вам захочется нежности. Не скрывайте своих желаний. Люди не телепаты, а вы заслуживаете теплых слов, объятий и вкусного ужина. День хорош для упоминаний о детстве с родными. Пусть все будет не идеально, зато искренне.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день вас будут испытывать на терпение. И хотя рука сама потянется поправить чужие ошибки, сдержитесь. Лучше дайте другим шанс раскрыться. Вы и так всегда в центре внимания. Наблюдайте, слушайте, вдохновляйте.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Посвятите день мелкой логистике. Что-то допишите, приведите в порядок, пересадите цветок или переберите фотографии. Все это тоже любовь к себе, прямо в вашем стиле. А главное, позвольте себе без плана посидеть и помечтать. Вечером настройтесь на романтику.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ваш баланс завтра может быть взорван. Но это не страшно – все скоро придет в норму. Просто не берите на себя чужие сомнения, они вас утопят. Слушайте интуицию, она шепчет что-нибудь важное.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это день, когда вам захочется спасать мир или хотя бы одного. Однако не стоит помехи жертвовать собой или своими желаниями. Все пойдет по плану, если вы прислушаетесь к своей интуиции. Вечер посвятите своим друзьям.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День принесет несколько неожиданностей, и вы от них только станете счастливее. Главное – не спешите отмахиваться от предложений, даже если они будут казаться странными. Именно у них может быть что-то, что изменит этот март.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы так долго были серьезны, что даже смех уже звучит подозрительно. Именно в этот день позвольте себе вздор: что-нибудь спонтанное, без плана и пользы. Не беспокойтесь, что о вас подумают люди.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра вас накроет волна идей, и захочется собрать всех в кучу и что-нибудь придумывать. Но кто-то из близких будет стремиться к вашему вниманию без проектов и планов — просто присутствия. Найдите возможность балансировать. У вас появится возможность улучшить свое финансовое положение.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если жизнь поставит вас перед выбором, не ведитесь на провокации. Выбирайте сердце и с помощью интуиции. Логистические просчеты в этом случае не важны. День требует от вас наконец-то не колебаться, а позволить себе больше.